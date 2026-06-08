Пермский «Инкаб» проведет IPO в июне этого года

Российский производитель волоконно-оптического кабеля ПАО «Инкаб Холдинг» объявил о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Как сообщает пресс-служба компании, листинг и начало торгов запланированы на июнь 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 31 марта 2026 года. Привлеченные средства компания направит на снижение долговой нагрузки группы «Инкаб» с целью оптимизации структуры финансирования: в кредитном портфеле планируется оставить только льготные займы по ставке 3% годовых, что высвободит денежный поток для развития», - говорится в сообщении.

После завершения IPO в течение 180 дней будет действовать локап, также действующий акционер берет на себя обязательство голосовать за выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли в течение пяти лет. На 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации, после чего заключается договор с маркетмейкером для поддержания ликвидности.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптический кабель для всех отраслей и разных сфер применения, разрабатывает и производит оптические, а также специальные кабели. Основное производство и штаб-квартира компании находятся в Перми.

Согласно отчетности группы по МСФО, за первое полугодие 2025 года выручка общества составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). Уставный капитал АО «Инкаб Холдинг» разделен на 80 млн акций номиналом 100 руб.