ВВП еврозоны ушел в минус

В январе—марте 2026 года экономика зоны евро сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из пересмотренных данных Евростата. Это первое снижение ВВП еврозоны, зафиксированное с четвертого квартала 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cathrin Mueller / Reuters Фото: Cathrin Mueller / Reuters

Предварительные оценки указывали на рост на 0,1% — их подтверждения ожидали аналитики, опрошенные Trading Economics. В четвертом квартале 2025 года экономика макрорегиона увеличилась на 0,2% к предыдущему кварталу (на 1,2% в годовом выражении). Напомним, при сокращении ВВП два квартала подряд речь пойдет уже о технической рецессии. Среди крупных экономик еврозоны спад в январе—марте наблюдался во Франции — на 0,1% (рост на 0,2% в октябре—декабре). В Германии рост ВВП составил 0,3% (0,2%), в Испании — 0,6% (0,8%).

Оценку годового роста европейской экономики в первом квартале 2026 года Евростат также снизил — до 0,3% с 0,8%. Это самый слабый показатель с конца 2023 года.

Главной причиной пересмотра оценок стала не синхронная просадка нескольких крупнейших экономик региона, а резкое падение ВВП Ирландии, показатели которой сильно зависят от операций международных корпораций. Впрочем, заметный вклад в фактический показатель внесли и общие факторы, в том числе сокращение инвестиций и внешних поставок. Так, экспорт товаров и услуг в первом квартале снизился на 0,9% год к году. Слабым оставался потребительский спрос, поскольку домохозяйства не были уверены в ближайших перспективах из-за войны на Ближнем Востоке.

Настроения ухудшались и у предпринимателей зоны евро, причем о развороте динамики во втором квартале речи пока не идет. Так, в мае композитный PMI еврозоны снизился до минимальных за полтора года 48,5 пункта после 48,8 в апреле (значения ниже 50 пунктов указывают на сжатие деловой активности).

Вызванный конфликтом на Ближнем Востоке рост цен на энергоносители продолжает сказываться и на инфляции. В мае показатель достиг 3,2% после 3% в апреле и 2,6% в марте. Усиление инфляционного давления — один из ключевых аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Европейского центробанка (ЕЦБ). Аналитики ожидают, что 11 июня регулятор повысит ставку по депозитам (именно она определяет курс монетарной политики) на 25 базисных пунктов, до 2,25% годовых. В целом же экономисты закладывают два увеличения до конца года. Если конфликт на Ближнем Востоке закончится во второй половине 2026 года, то вернуться к смягчению ДКП ЕЦБ сможет к середине 2027-го, считают аналитики.

Кристина Боровикова