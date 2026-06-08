Бизнес пробил серый чек

Каждая четвертая зарплата в малом бизнесе — серая. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценки Сбера. По данным банка, доля выплат в конвертах у небольших компаний выросла примерно вдвое — до 20-25% от общего объема. У ИП этот показатель и вовсе взлетел в четыре раза — до 40%. Правда, за какой именно период произошел такой скачок, в Сбербанке не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зачастую к серым схемам прибегают в сфере торговли и общепита, отмечает эксперт по правовым вопросам Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский:

«Сейчас, если ты хочешь заплатить своему сотруднику 100 тыс. руб., то 50 тыс. руб. ты должен отдать налоговой. И для малого и среднего бизнеса, а уж тем более для микро предпринимателей, это просто неподъемная ноша, потому что их выручка не позволяет в принципе зарплаты платить. Так что все изощряются как могут: кто-то требует от сотрудников, чтобы те стали самозанятыми или перешли на ИП, кто-то просто платит в черную. Мое внутреннее предубеждение — а я общаюсь с малыми и микробизнесменами, — если сейчас их начнут каким-то образом призывать к оплате в белую, они просто еще чаще станут закрываться.

Проблема сильнее всего проявляется там, где очень быстро сменяется коллектив, — в сфере общепита и торговли. Это приводит к тому, что соблюсти все гарантии Трудового кодекса становится практически невозможно. Получается, если ты принял сотрудника на работу, то должен заплатить все налоги. Если уволил — следует выплатить две-три зарплаты, поставить на учет, вести бухгалтерию и прочее. С учетом сегодняшнего НДС это крайне тяжелая позиция».

Возврат зарплат в конверты происходит на фоне роста наличного оборота, сообщают в Сбербанке. Только за первый квартал в обращение поступило свыше 1 трлн руб. — это больше, чем за весь 2025 год. А спрос на наличные уже достиг максимума с сентября 2022 года. Но серые выплаты держатся не только на работодателях, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий:

«Я знаю рестораны, которые очень популярны в Москве, в которых карточки не принимаются в принципе вообще, только наличные. Там процветает "чернуха", естественно, насколько это возможно. Не надо питать иллюзий, что безработица в России находится на уровне 2,5%. Безработными считаются только те люди, которые зарегистрированы на бирже труда. А у вас много знакомых, кто не работает в компаниях и зарегистрирован на рынке труда? Сейчас действительно с работой тяжело, поэтому, естественно, кому нужно банально заработать на жизнь, соглашаются на нелегальные схемы.

Если ваш работодатель решает расстаться с вами или наказать вас, стоит учитывать, что в нашем законодательстве вообще отсутствует норма "штрафов". Нельзя взыскать с работника деньги. Можно наказать другими способами, но их список не очень большой. Если у вас выплаты в конверте, то вам не к чему апеллировать. У вас МРОТ в контракте записан — его и будут выплачивать».

По словам Столовицкого, для людей, которые не могут устроиться в крупную компанию с соцпакетом и стабильной белой зарплатой, дополнительные 10-20 тыс. руб. в конверте часто становятся серьезным аргументом. Одновременно Сбер фиксирует еще одну тенденцию — резко выросло число новых компаний с оборотом до 1 млн руб. в месяц. В банке считают, что часть бизнеса стала активнее дробиться, чтобы сохранить льготный режим и снизить нагрузку. Тем временем власти уже пошли на частичное смягчение налоговых условий для МСП.

Владимир Путин на ПМЭФ призвал сохранить порог выручки для перехода на уплату НДС на уровне 20 млн руб. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот лимит будет заморожен минимум на три года.

Андрей Дубков