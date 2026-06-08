На улицах все те же

На сайте госзакупок состоялись семь конкурсов на заключение контрактов по содержанию улично-дорожной сети Челябинска в 2026–2027 годах. Работы будут выполнять действующие подрядчики. Общая стоимость контрактов, заключенных с комитетом дорожного хозяйства Челябинска, составила более 3,4 млрд руб. Так, в Советском, Курчатовском, Тракторозаводском и Ленинском районах будет работать ООО «Группа компаний „Автодор“», в Калининском и Металлургическом районах — «Строймеханизация», а в Центральном районе — компания «Стройтех». Контракты действуют с июля 2026 года по август 2027-го. Это уже второй раз, когда администрация Челябинска заключает однолетние договоры на обслуживание дорог. В текущем году в конкурсах не участвовало московское АО «Ойкумена», которое в течение многих лет содержало улицы в нескольких районах города.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил семь контрактов на содержание улично-дорожной сети города. Общая начальная стоимость договоров составляла свыше 3,3 млрд руб. Подрядчиками стали три компании, которые ранее уже исполняли аналогичные работы в Челябинске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Четыре контракта заключили с местной группой компаний «Автодор». Подрядчику предстоит содержать 160,6 км автодорог в Советском районе за 589 млн руб.; 113,7 км в Курчатовском районе — за 458 млн руб. (снижение начальной цены составило 0,5%); 136,1 км в Тракторозаводском районе — за 538,9 млн руб. (снижение на 0,5%); 126,9 км в Ленинском районе — за 411,7 млн руб. В ходе конкурсных процедур снижение начальной стоимости последних трех контрактов составило 0,5%. В первом аукционе ГК «Автодор» являлась единственным участником, в остальных было по два претендента, включая ее.

В настоящий момент ГК «Автодор» также исполняет контракты на содержание почти 220 км дорог в Курчатовском и Ленинском районах. Их стоимость составляла 354,2 млн и 302,5 млн руб. соответственно.

ООО «Группа компаний „Автодор“» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. Организацией владеет и руководит Александр Леонов. Согласно «СПАРК-Интерфакс», ему же принадлежит 25% ООО «Центр коммунального сервиса», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на большей части Челябинской области. По данным «СПАРКа», в 2025 году ГК «Автодор» получила 1,6 млрд руб. выручки от продаж, а также 102,2 млн руб. чистой выручки.

Два контракта получило ООО «Строймеханизация», которое тоже не первый раз содержит городские дороги. Согласно госзакупкам, компании предстоит работать в Калининском районе за 399,6 млн руб. и в Металлургическом районе за 436,5 млн руб. По первому контракту «Строймеханизация» будет обслуживать 80,4 км, а по второму — 120,8 км. При подаче заявки компания также снизила начальную стоимость работ примерно на 0,5%. Помимо нее, в каждом аукционе участвовал еще один подрядчик.

ООО «Строймеханизация» связано с семьей челябинских бизнесменов Вайнштейнов. Компания зарегистрирована в Челябинске в 2005 году. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в июне 2024 года она сменила место регистрации на Москву. В системе также указано, что 58,24% уставного капитала ООО принадлежит Валерии Вайнштейн, 30% — ООО «Экосервис» (Москва), 11,76% — Николаю Щербатову. В 2025 года «Строймеханизация» получила 4,6 млрд руб. выручки, а также 22,4 млн руб. чистой прибыли.

Металлургический район уже знаком компании «Строймеханизация». Она обслуживает дороги на этой территории с 2022 года. Стоимость трехлетнего контракта составляла почти 759 млн руб., текущего однолетнего — 354 млн руб. Помимо Металлургического района, сейчас «Строймеханизация» обслуживает дороги и в Калининском за 319 млн руб.

Всего один контракт достался компании «Стройтех». За ней будет закреплен Центральный район. Стоимость контракта составила 535,6 млн руб. со снижением на 0,5% от начальной цены за обслуживание 103,6 км. В настоящий момент «Стройтех» также содержит дороги в Центральном районе. В прошлом году с компанией заключили контракт на эти работы за 367,1 млн руб.

ООО «Стройтех» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и директором компании является Евгений Луганский. «Стройтех» занимается строительством автодорог и автомагистралей. Выручка организации в 2025 году составила более 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Подрядчикам в рамках государственных контрактов предстоит в закрепленных за ними районах очищать проезжую часть от мусора, проводить ремонты в случае деформаций или повреждений, восстанавливать бордюры и обочины. Кроме того, им необходимо очищать и мыть объекты улично-дорожной сети, счищать зимой снег и лед с дорог, скашивать траву и убирать листву. Срок исполнения контрактов — с июля 2026 года по август 2027-го.

Два года назад администрация Челябинска перешла с трехлетних контрактов на обслуживание дорог на однолетние. В комитете дорожного хозяйства ранее обосновали «Ъ-Южный Урал», что это связано с необходимостью создать «здоровую конкурентную среду» и допустить максимальное количество участников к торгам.

В этом году среди участников аукционов отсутствовало московское АО «Ойкумена». Сейчас компания завершает работы по двум контрактам, заключенным в 2025 году. В этот период она обслуживала 137,6 км дорог в Советском районе за 439,4 млн руб. и 131,6 км в Тракторозаводском районе за 434,9 млн руб. Указанные контракты тогда были самыми дорогостоящими среди остальных. Кроме того, в 2022–2025 годах компания за 5 млрд руб. содержала дороги в Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска.

Согласно публикациям администрации города, АО «Ойкумена», «Стройтех», ГК «Автодор», «Строймеханизация» регулярно получают предписания за ненадлежащее содержание дорог.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ойкумена» в 2009–2025 годах руководил Лев Гниденко. Ему принадлежит московское ООО «Прайм», владеющее ООО «ЗГ Строймонтаж». Последняя компания также имеет 75% уставного капитала ООО «ЦКС».

Ольга Воробьева