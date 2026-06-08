В Латвии заблокировали сайт Wildberries

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил ограничить доступ к сайтам маркетплейса Wildberries, книжного магазина «Лабиринт», издательства АСТ, а также нескольких изданий и сервисов. Об этом сообщает Delfi. В Совете заявили, что контент на этих сайтах может представлять угрозу для национальной безопасности Латвии.

Доступ также ограничили к интернет-порталу «Чемпионат», волгоградскому новостному порталу V1, изданию «Советский спорт», книжному сервису LiveLib и сервису «РБК Компании». Интернет-провайдеры должны немедленно заблокировать доступ к этим сайтам и их зеркальным копиям. Решение Совета по электронным СМИ может быть обжаловано в течение одного месяца.

Решение заблокировать Wildberries объяснили тем, что на маркетплейсе представлены товары с символикой, связанной с Россией, СССР и специальной военной операцией на Украине. Контент на остальных сайтах «формирует позитивное отношение к России», утверждают в Совете.