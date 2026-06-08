В Кировской области на премию «Учитель года» выделили 1,3 млн рублей

В Кировской области на выплаты победителям конкурса «Учитель года» в 2026 году выделили 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

Премии правительства региона в размере 100 тыс. руб. получат 13 учителей.

По словам главы региона Александра Соколова, выплаты направлены на повышение престижа профессии педагога и поддержку профессионального роста учителей. Он также отметил, что участие в конкурсах также помогает привлекать молодых специалистов в сферу образования.

Анна Кайдалова