Cуд в Петербурге отправил спор о страховой выплате за судно в арбитраж Лондона

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области не стал рассматривать иск ООО «Нева Инвент» к нескольким российским страховщикам, которые не выплатили возмещение за морское судно по военным рискам.

В ноябре 2025 года «Нева Инвент» обратилась в петербургский арбитражный суд к группе страховщиков — ООО «Абсолют Страхование», АО «АльфаСтрахование» и ООО СК «Согласие» — с требованием взыскать с каждого по €510 тыс. по страховому случаю, связанному с судном Sabrina. Оно было застраховано на период с 17 сентября 2021 года по 16 сентября 2022 года. Общая страховая сумма по военным рискам составляла около €3,25 млн. В январе 2022 года судно прибыло в порт Херсона, более 12 месяцев не могло его покинуть, что его владелец, Sabrina Marine Ltd, квалифицировал как полную конструктивную гибель.

О страховом случае было заявлено 3 марта 2023 года. В апреле 2024 года иностранные страховщики заключили с Sabrina Marine Ltd соглашение об урегулировании на выплату страхового возмещения в размере €2 млн. Они выплатили свои доли по 12,5%, в то время как российские страховщики с долями по 25% выплату не произвели.

В сентябре Sabrina Marine Ltd уступила свои права требования Duo Shipping Co., которая передала их ООО «Нева Инвент». Последнее обратилось в суд РФ, считая, что соглашение об урегулировании позволяет подать иск к российским страховщикам по месту их нахождения, два из которых находятся под санкциями. Ответчики («Абсолют Страхование», «АльфаСтрахование» и «СК «Согласие») возражали, поскольку в страховом полисе есть арбитражная оговорка о рассмотрении споров в Лондоне по правилам Лондонской ассоциации морских арбитров.

Петербургский суд признал, что арбитражная оговорка является действующей и при уступке прав требования перешла к новому кредитору — компании «Нева Инвент». Сам истец не под санкциями, ограничения доступа к правосудию в Великобритании не доказаны, а полномочия лидирующего страховщика по урегулированию убытков не дают права менять оговорку от имени всех страховщиков, резюмируется в решении суда.

Варвара Кеня