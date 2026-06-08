Более 9 тыс оренбуржцев вышли из теневой занятости и заключили трудовые договоры

В Оренбургской области более 9 тыс человек вышли из теневой занятости с начала 2026 года. Такую статистику опубликовали в региональном министерстве труда и занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, это направление работы курирует межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости. В заседаниях также принимают участие сотрудники службы занятости, налоговой службы, прокуратуры и других организаций. За полгода комиссия провела 5 областных и 176 муниципальных заседаний.

За это время специалисты рассмотрели 717 работодателей, а также легализовали занятость 9 тыс жителей. Со многими заключили трудовые договоры, а некоторые стали самозанятыми, либо оформили себя как ИП.

Также с начала 2026 года региональная служба занятости помогла оренбуржцам пройти профессиональное обучение. 450 человек нашли работу или бесплатно улучшили свои навыки. Наиболее популярными направлениями стали мастер маникюра, оператор котельной, парикмахер, охранник. Еще 250 человек получили опыт в рамках нацпроекта «Кадры», в рамках которого специалисты развивают свои компетенции и конкурентоспособность.

Яна Вежлева