ФНС сбили со счета

АО «Башкиравтодор» оспорило взыскание более 1,22 млрд руб. с казначейских счетов в пользу ФНС. Эту сумму в конце прошлого года с главного дорожного подрядчика региона взыскал арбитражный суд Башкирии из-за задолженности компании по обязательным платежам. В апелляционной жалобе «Башкиравтодор» заявлял, что ФНС не может претендовать на деньги на счетах, открытых строго для сопровождения конкретных государственных контрактов. Апелляционная коллегия согласилась, что исполнение подобных договоров к обязательствам перед налоговой отношения не имеет, а деньги на казначейских счетах остаются бюджетными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Башкиравтодор" отстоял деньги на некоторых счетах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Башкиравтодор" отстоял деньги на некоторых счетах

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании 1,22 млрд руб. со счетов АО «Башкиравтодор» по иску межрайонной инспекции № 4 ФНС по Башкирии. В сумму вошли долги главного дорожно-строительного подрядчика Башкирии по НДС, налогу на имущество, транспортному налогу, НДПИ, водному налогу, земельному налогу, а также штрафы и пени.

Из материалов дела следует, что задолженность образовалась в 2024 году и в начале прошлого года. Не дождавшись от «Башкиравтодора» исполнения обязательств, ФНС приняла решение о взыскании со счетов компании 777,3 млрд руб., но средств на них оказалось недостаточно для погашения долгов.

АО «Башкиравтодор» с зимы 2024 года проходит процедуру банкротства. В мае того же года на предприятии ввели наблюдение.

Недостающие суммы налоговая решила взыскать со счетов, открытых «Башкиравтодору» в региональном управлении Федерального казначейства (УФК по Башкирии) и министерстве финансов республики. Получив от ведомств отказ, межрайонная инспекция обратилась с заявлением в арбитражный суд с требованием взыскать 1,22 млрд руб. с казначейских счетов.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии требования ФНС удовлетворил, сочтя достаточным сам факт задолженности «Башкиравтодора» перед налоговой службой. К тому же, наличие неисполненных обязательств признал сам ответчик.

Однако с исходом спора «Башкиравтодор» не согласился. По его мнению, суд не учел наличие действующего исполнительного производства, по которому судебные приставы уже взыскивают 1,58 млрд руб. долга перед налоговиками. 1,22 млрд руб., ставшие предметом разбирательств, входят в эту сумму, а значит, удовлетворение требований ФНС влечет за собой двойное взыскание, настаивала компания в апелляционной жалобе.

Основная претензия ответчика была связана с наложением взыскания на казначейские счета. Последние, доказывал апеллянт, открыты специально для сопровождения восьми государственных и муниципальных контрактов. Например, для расчетов за строительство водопровода в поселок Цветы Башкирии, капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Уфу, реконструкцию улицы Пугачева и строительство Высотной улицы в Уфе. К долгам перед ФНС эти контракты отношения не имеют.

Отменяя решение, апелляционная коллегия отметила, что полномочия ФНС во взыскании задолженности с лицевых счетов ограничиваются возбуждением исполнительного производства и уведомлением органа, ответственного за ведение счетов, а не заявлением в суд. Получив отказ от УФК по Башкирии, межрайонная инспекция должна была принять решение об обращении взыскания на иное имущество «Башкиравтодора», говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июня.

Случаи же судебного взыскания со счетов, открытых специально для казначейского сопровождения государственных контрактов, строго оговорены законодательством: это неисполнение подрядчиком обязательств по контрактам и возмещение вреда здоровью и жизни. Очевидно, долги перед налоговой к таким случаям не относятся.

Деньги, выделенные на исполнение подряда и находящиеся на казначейском счету, до окончания срока действия контракта остаются средствами бюджета, пояснил апелляционный суд. Взыскать недоимки налоговый орган может после поступления средств на расчетный счет предприятия.

«Суд обоснованно указал на то, что данные счета налогоплательщика являются специальными, функция которых связана с исполнением государственных контрактов с казначейским сопровождением, а поступающие денежные средства являются целевыми, — отметила ведущий юрисконсульт санкт-петербургского представительства «Юрэнергоконсалт» Ольга Зайцева. — Более того, законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда недоимки взыскиваются в судебном порядке».

Перспективы пересмотра постановления госпожа Зайцева называет низкими.

«Тем не менее полностью исключать возможность пересмотра нельзя: дело находится в контексте банкротства крупного господрядчика, объем налоговой задолженности исчисляется миллиардами, и давление на суд со стороны публичного интереса объективно присутствует. Все бует зависеть от того, найдет ли кассационная инстанция в себе готовность сформулировать нормативное обоснование для расширительного толкования положений налогового и бюджетного законодательства, по которым допускается взыскание с казначейских счетов в судебном порядке»,— объяснила Ольга Зайцева.

Партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков объяснил, что НК РФ не предусматривает самостоятельного судебного иска о взыскании налоговой задолженности в ситуации, когда ФНС уже приняла постановление о взыскании за счет имущества. Это постановление само по себе является исполнительным документом, а дублирование взыскания создает именно двойную ответственность должника.

В то же время, отметил господин Пермяков, в судебном акте отсутствует довод о том, что допуск налогового взыскания на казначейские счета фактически нарушает права публичного заказчика и иных контрагентов по контракту, которые финансировали эти средства именно под конкретные работы.

Напротив, налоговый орган абсолютно правомерно реализовал механизм взыскания, предусмотренный ст. 242.6-1. БК РФ, по которой инспекция праве предъявлять иски о взыскании налоговой задолженности, заявил «Ъ» председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков.

«Постановление апелляционного суда фактически легализует для АО "Башкиравтодор" схему сокрытия денежных средств от обращения на них взыскания налогового органа, хотя для компании эти средства являются доходом от обычной хозяйственной деятельности, хоть и с особым казначейским сопровождением. Полагаю, что налоговому органу целесообразно обратиться с кассационной жалобой на постановление суда апелляционной инстанции», — прокомментировал господин Евсюков.

Идэль Гумеров