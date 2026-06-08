В Воронеже умерла журналист и редактор Лариса Карташова

В понедельник, 8 июня, после продолжительной болезни на 55-м году ушла из жизни журналист и редактор Лариса Карташова. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на родственников усопшей. Прощание с Ларисой Карташовой состоится в среду, 10 июня, в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Трех радостей» (Степная, 50и). Похороны пройдут на Березовском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: со страницы Ларисы Карташовой «ВКонтакте» Фото: со страницы Ларисы Карташовой «ВКонтакте»

Лариса Карташова родилась в Казахстане в 1972 году. В 1990-х годах переехала жить в Воронеж, где поступила на факультет журналистики Воронежского государственного университета (ВГУ). Карьеру начинала в газете «Вечерний Воронеж», затем трудилась в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда — Воронеж». После этого перешла в «Российскую газету».

С 2015-го Лариса Карташова трудилась в медиахолдинге РИА «Воронеж». В последние годы она занимала должность редактора отдела специальных проектов.

Денис Данилов