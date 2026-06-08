Средняя зарплата в Татарстане составила 94 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, в январе—марте этого года составила 94,1 тыс. руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Татарстанстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 15,7%. Реальная заработная плата с учетом инфляции за этот период составила 108,2% к уровню января—марта прошлого года.

Самые высокие зарплаты в республике предлагают в сфере информации и связи — 149,6 тыс. руб., что составляет 158,9% от среднереспубликанского уровня. В числе лидеров также финансовая и страховая деятельность (143,8 тыс. руб.), научные исследования и разработки (141,2 тыс. руб.) и добыча полезных ископаемых (133,1 тыс. руб.).

Анна Кайдалова