Жителя Удмуртии осудили за связь с девочкой после общения на сайте для знакомств

Два года колонии получил 25-летний житель Сарапула, который познакомился с девушкой в возрасте до 14 лет в приложении для знакомств, после чего вступил с ней в сексуальную связь (ст. 134 УК). В анкете потерпевшей было указано, что ей 18. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского горсуда Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Это произошло в октябре 2025 года. «В один из дней потерпевшая и подсудимый встретились, и в ходе общения подсудимый вступил в половое сношение с потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»,— говорится в сообщении. Отметим, что ей, согласно инкриминируемой статье, было более 12 лет.

Подсудимый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Учитывая состояние здоровья и возмещение морального вреда, судебная инстанция дала фигуранту два года лишения свободы.