В Самарской области обнаружили пять сайтов, незаконно продававших сим-карты

В Октябрьске прокуратура выявила нарушения в сфере оказания услуг связи. На пяти интернетресурсах в нарушение федерального законодательства велась продажа симкарт без предъявления паспорта и оформления договора. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. В результате доступ к пяти сайтам, где предлагались симкарты в обход закона, был заблокирован.

Георгий Портнов