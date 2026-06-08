Шесть человек погибли при взрыве на заправке на юге Узбекистана

На газовой заправке в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана произошел взрыв. Погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

Взрыв произошел в 13:50 (11:50 мск). Пожар был потушен спустя час. Повреждены четыре автомобиля и два подземных топливных резервуара. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создали правительственную комиссию во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым. Она займется оказанием помощи пострадавшим, установлением причин взрыва и ликвидацией последствий.