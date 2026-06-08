В Самаре восстановят памятник Александру II

Памятник императору Александру II планируется восстановить в Самаре. Соответствующее решение приняли губернатор Вячеслав Федорищев и генеральный директор «Акрон Холдинг» Павел Морозов на встрече с председателем наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой. Об этом сообщил глава региона в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В своей работе будем применять подход фонда к делу — по-настоящему бережный»,— говорится в сообщении.

Также на встрече было подписано соглашение с фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» об участии Самарской области в федеральном историко-культурном туристическом проекте «Императорский маршрут». По словам Вячеслава Федорищева, в маршрут будут включены «места, связанные с памятью императорской семьи, а также пребывания и посещения, путешествий и паломничеств представителей Российского императорского дома».

Памятник Александру II был открыт в Самаре 30 августа 1889 года на Алексеевской площади (сейчас — площадь Революции). Он стал первым в России монументом царю-реформатору в полный рост.

Император был изображен стоящим в форменном пальто и фуражке. Скульптура была сделана из бронзы.

Закладка состоялась 8 июля 1888 года, в день Казанской иконы Божией Матери. Автором проекта и скульптором выступил московский архитектор и скульптор, создатель здания Государственного исторического музея на Красной площади Владимир Шервуд.

На постаменте, у ног императора, автор запечатлел четыре исторических сюжета, которые олицетворяли четыре главных события царствования Александра II: освобождение крестьян от крепостной зависимости, покорение Кавказа, освобождение братьев-славян от турецкого ига и присоединение к Российской империи обширных районов Средней Азии.

Кроме того, на двух щитах золотом были прописаны ругие действия царя-реформатора: присоединение к России Приамурского края, отмена телесных наказаний, создание земских учреждений, гласное судопроизводство, всесословная воинская повинность.

Монумент стал визитной карточкой Самары. Его изображение печатали на открытках, о нем писали в справочниках и путеводителях.

После революции 1917 года памятник заколотили досками. В 1918 году площадь переименовали в честь Революции, а фигуру императора демонтировали и вместо нее установили памятник Владимиру Ленину.

Георгий Портнов