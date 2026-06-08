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В Татарстане половина молодежи негативно относится к семейным ценностям

В Татарстане 53% девушек и 48% парней в возрасте от 18 до 24 лет негативно относятся к семейным ценностям. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров.

Центр семьи "Казан"

Центр семьи "Казан"

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Центр семьи "Казан"

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Среди жителей Татарстана в возрасте 25–35 лет негативно относятся к ценностям семьи 48% женщин и 43% мужчин. При этом становиться родителями не хотят 5% женщин и 11% мужчин этой возрастной группы.

По словам министра, главным запросом молодых семей в Татарстане является жилье.

Анна Кайдалова