«Три пилота» победили управленца
Бывший глава МТУ Росавиации получил условный срок за превышение должностных полномочий
В Москве вынесен приговор бывшему начальнику Центрального межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации Вячеславу Гарковцу. Он обвинялся в превышении должностных полномочий: по версии обвинения, фигурант в интересах иркутской компании «Мобил Авиа» необоснованно аннулировал у московского ООО «Три пилота» сертификат эксплуатанта, лишив последнюю фирму уже подписанного договора. Суд назначил Гарковцу два года условно, обязав погасить ущерб потерпевшей стороне на сумму около 25 млн рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На оглашение приговора в столичный Савеловский районный суд ни Вячеслав Гарковец, ни его адвокат не явились. Видимо, это объяснялось тем, что в прениях прокурор запросил для подсудимого год условно. В зале присутствовала только юрист Екатерина Золина, представлявшая интересы московской авиакомпании «Три пилота», пострадавшей от действий экс-управленца.
Согласно приговору, подсудимый Гарковец признан судом виновным превышении должностных полномочий.
В качестве наказания судья Анна Козлова назначила ему больше, чем просило обвинение,— два года условно, запретив при этом в течение двух лет занимать должности в госструктурах. Также осужденный обязан выплатить ООО «Три пилота» 24,7 млн руб. в порядке компенсации причиненного ущерба.
Как рассказала “Ъ” Екатерина Золина, начало истории, составившей фабулу уголовного дела, положило заявление, направленное в Центральное МТУ Росавиации в марте 2022 года от имени руководства иркутской компании «Добролет», сдававшей в аренду самолеты (в основном АН-2) авиакомпаниям своего региона. В нем сообщалось, что 22 и 23 марта 2022 года компания «Три пилота», якобы не имея соответствующей документации и разрешений, выполнила полеты по коммерческой перевозке пассажиров, а также выброске парашютистов.
После этого Вячеслав Гарковец распорядился провести внеплановую проверку «Трех пилотов», которая «выявила грубые нарушения воздушного законодательства». В результате глава МТУ подписал приказ об аннулировании у московской авиакомпании сертификата эксплуатанта.
Когда результаты проверки, проведенной МТУ, поступили в Ространснадзор, там провели собственную, но не обнаружили указанных нарушений.
Для восстановления сертификата эксплуатанта представители «Трех пилотов» обратились в Десятый арбитражный суд, который аннулировал приказ Вячеслава Гарковца. После этого компания подала заявление в транспортную прокуратуру. Там проверили деятельность руководителя Центрального МТУ Гарковца и установили, что проверка деятельности авиакомпании «Три пилота» фактически не проводилась — сотрудники управления не выезжали на места предполагаемых нарушений, а кроме того, не были предоставлены сроки для их устранения.
По словам госпожи Золиной, незаконные действия Гарковца лишили ООО «Три пилота» контракта с ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» на оказание авиаработ, что причинило компании ущерб в 24,7 млн руб. При этом контракт с ОГАУ достался «Мобил Авиа».
По итогу прокурорской проверки Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело, а в июне 2023 года предъявило Вячеславу Гарковцу обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Позже оно было переквалифицировано на превышение должностных полномочий.
Уволенный к тому времени с должности подследственный вины не признавал, настаивая на том, что проверка в «Трех пилотах» проводилась и лишение ее сертификата эксплуатанта было законным.
После оглашения приговора представитель потерпевшей стороны Золина выразила удовлетворение судебным решением.