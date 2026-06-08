«Три пилота» победили управленца

В Москве вынесен приговор бывшему начальнику Центрального межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации Вячеславу Гарковцу. Он обвинялся в превышении должностных полномочий: по версии обвинения, фигурант в интересах иркутской компании «Мобил Авиа» необоснованно аннулировал у московского ООО «Три пилота» сертификат эксплуатанта, лишив последнюю фирму уже подписанного договора. Суд назначил Гарковцу два года условно, обязав погасить ущерб потерпевшей стороне на сумму около 25 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На оглашение приговора в столичный Савеловский районный суд ни Вячеслав Гарковец, ни его адвокат не явились. Видимо, это объяснялось тем, что в прениях прокурор запросил для подсудимого год условно. В зале присутствовала только юрист Екатерина Золина, представлявшая интересы московской авиакомпании «Три пилота», пострадавшей от действий экс-управленца.

Согласно приговору, подсудимый Гарковец признан судом виновным превышении должностных полномочий.

В качестве наказания судья Анна Козлова назначила ему больше, чем просило обвинение,— два года условно, запретив при этом в течение двух лет занимать должности в госструктурах. Также осужденный обязан выплатить ООО «Три пилота» 24,7 млн руб. в порядке компенсации причиненного ущерба.

Как рассказала “Ъ” Екатерина Золина, начало истории, составившей фабулу уголовного дела, положило заявление, направленное в Центральное МТУ Росавиации в марте 2022 года от имени руководства иркутской компании «Добролет», сдававшей в аренду самолеты (в основном АН-2) авиакомпаниям своего региона. В нем сообщалось, что 22 и 23 марта 2022 года компания «Три пилота», якобы не имея соответствующей документации и разрешений, выполнила полеты по коммерческой перевозке пассажиров, а также выброске парашютистов.

После этого Вячеслав Гарковец распорядился провести внеплановую проверку «Трех пилотов», которая «выявила грубые нарушения воздушного законодательства». В результате глава МТУ подписал приказ об аннулировании у московской авиакомпании сертификата эксплуатанта.

Когда результаты проверки, проведенной МТУ, поступили в Ространснадзор, там провели собственную, но не обнаружили указанных нарушений.

Для восстановления сертификата эксплуатанта представители «Трех пилотов» обратились в Десятый арбитражный суд, который аннулировал приказ Вячеслава Гарковца. После этого компания подала заявление в транспортную прокуратуру. Там проверили деятельность руководителя Центрального МТУ Гарковца и установили, что проверка деятельности авиакомпании «Три пилота» фактически не проводилась — сотрудники управления не выезжали на места предполагаемых нарушений, а кроме того, не были предоставлены сроки для их устранения.

По словам госпожи Золиной, незаконные действия Гарковца лишили ООО «Три пилота» контракта с ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» на оказание авиаработ, что причинило компании ущерб в 24,7 млн руб. При этом контракт с ОГАУ достался «Мобил Авиа».

По итогу прокурорской проверки Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило дело, а в июне 2023 года предъявило Вячеславу Гарковцу обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Позже оно было переквалифицировано на превышение должностных полномочий.

Уволенный к тому времени с должности подследственный вины не признавал, настаивая на том, что проверка в «Трех пилотах» проводилась и лишение ее сертификата эксплуатанта было законным.

После оглашения приговора представитель потерпевшей стороны Золина выразила удовлетворение судебным решением.

Алексей Соковнин