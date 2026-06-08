Партия Пашиняна «Гражданский договор» получит 64 мандата в парламенте Армении

Партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Армении Николом получила 64 мандата в парламенте. Это следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии. На это обратила внимание бывший заместитель председателя Национального собрания Арпине Ованнисян.

В Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta) она написала, что, согласно данным ЦИК, альянс «Сильная Армения» получит 29 мандатов, а альянс «Армения» — 12 мандатов. «Гражданский договор» обеспечивает себе большинство в Национальном собрании — 3/5 от общего числа депутатов. Это позволяет партии принимать конституционные законы и избирать важных должностных лиц. При этом ей не хватает поддержки 2/3 от общего числа депутатов, поэтому у нее нет конституционного большинства — она не сможет вносить правки в Конституцию.

Партия «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна не проходит в парламент, поскольку не смогла преодолеть избирательный порог. Изначально ЦИК сообщил, что партия набрала необходимые 4%, но потом поступили уточненные данные — 3,996%.

Выборы в Национальное собрание Армении (однопалатный парламент) прошли 7 июня. В них принимали участие 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Согласно статье 89 Конституции Армении, в Национальное собрание входит «как минимум» 101 депутат — это значит, что число депутатских мандатов может быть больше. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие более 1,4 млн человек. Проходной барьер для прохождения в парламент партий в Армении составляет 4%, блоков — 8%.

По данным ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней, правящая «Гражданский договор» набирает 49,825% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна получил 23,281%, блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%.