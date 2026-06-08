«Инкаб Холдинг» объявил о планах провести IPO в июне 2026 года

Производитель оптоволоконных кабелей «Инкаб Холдинг» планирует листинг и начало торгов на Мосбирже в июне 2026 года, сообщила компания. На IPO будут предложены дополнительно выпущенные акции объемом 30 млн шт, зарегистрированные 31 марта. Привлеченные средства пойдут на снижение долговой нагрузки и оптимизацию структуры финансирования.

Действующие акционеры возьмут обязательство не продавать акции 180 дней. После акционер примет на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности по МСФО.

Согласно отчетности группы по МСФО, по итогам 2024 года выручка составила 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 192 млн руб. За первое полугодие 2025 года выручка составила около 2,5 млрд руб., при этом был зафиксирован чистый убыток в 7,7 млн руб. (годом ранее прибыль превысила 50 млн руб.). При этом соотношение чистого долга к EBITDA остается довольно высоким, на уровне 3.