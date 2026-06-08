Оборот розницы в Волгоградской области превысил 260 млрд за четыре месяца

Розничный оборот Волгоградской области превысил 260 млрд руб. Соответствующие данные привел Волгоградстат.

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С января по апрель 2026 года жители региона потратили на покупки на 6,3% больше к прошлому году. Непродовольственный сегмент вырос на 7,4% за четыре месяца, достигнув 143,9 млрд руб.

Траты на продукты, напитки и табак составили 116,2 млрд руб., увеличившись на 5%. В структуре оборота доля продовольственных товаров заняла 44,7%, непродовольственных — 55,3%.

Нина Шевченко