Оборот розницы в Волгоградской области превысил 260 млрд за четыре месяца
Розничный оборот Волгоградской области превысил 260 млрд руб. Соответствующие данные привел Волгоградстат.
Фото: Нина Шевченко
С января по апрель 2026 года жители региона потратили на покупки на 6,3% больше к прошлому году. Непродовольственный сегмент вырос на 7,4% за четыре месяца, достигнув 143,9 млрд руб.
Траты на продукты, напитки и табак составили 116,2 млрд руб., увеличившись на 5%. В структуре оборота доля продовольственных товаров заняла 44,7%, непродовольственных — 55,3%.