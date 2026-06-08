В Самаре самыми популярными цветами весной были розы

В Самаре самыми популярными цветами этой весной стали розы. Спрос на них вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили в Flowwow.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Одним из самых востребованных букетов оказалась композиция из пионовидных роз за 3 252 руб. В прошлом году лидером был букет из кустовых роз за 2 697 руб.

Вторыми по популярности стали тюльпаны. Средняя стоимость букета из 11 стеблей выросла на 8% по сравнению с весной прошлого года, до 2 942 руб.

Замкнули тройку лидеров альстромерии. Средняя стоимость букета из 11 стеблей составила 3 130 руб.

Средняя стоимость одного букета цветов практически не изменилась. Так, авторская композиция весной стоила 3 221 руб., что соответствует уровню прошлого года. Монобукет обходился самарцам в 3 252 руб. (+1,2% год к году).

Кроме того, вырос спрос на бюджетные позиции. Например, ирисы покупали на 37% чаще, чем весной 2025 года. Средняя стоимость букета из 11 стеблей составила 2 755 руб.

Сабрина Самедова