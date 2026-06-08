Беспартийный глава Бузулука переизбран на второй срок

Владимир Песков избран главой Бузулука в Оренбургской области на новый срок. Решение принято на заседании городского совета. Об этом сообщила администрация Бузулука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Перед этим конкурсная комиссия отобрала две кандидатуры на пост главы города. Кроме действующего руководителя муниципалитета Владимира Пескова на должность претендовала заместитель главы — руководитель аппарата администрации города Анна Ковальчук.

На заседании горсовета участники конкурса представили депутатам свои концепции развития города. В итоге депутаты большинством голосов поддержали Владимира Пескова, который занимает пост с 2021 года и не состоит в какой-либо политической партии.

Георгий Портнов