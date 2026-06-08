Совет директоров «Мечела» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято из-за наличия убытка, пояснили в компании.

«Убыток, полученный по результатам деятельности общества за 2025 год в размере 10,4 млрд руб. (по РСБУ), не погашать, оставить на балансе общества... В связи с получением ПАО "Мечел" убытка по результатам 2025 года дивиденды по всем категориям акций ПАО "Мечел" не выплачивать»,— следует из сообщения компании.

Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов запланировано на 30 июня. Реестр для участия закроется 8 июня.

В последний раз «Мечел» выплачивал дивиденды по итогам 2011 года в размере 8,06 руб. на обыкновенную акцию. По привилегированным акциям выплата составила 1,17 руб. на бумагу за 2020 год.

«Мечел» — российская горно-металлургическая группа. Объединяет около 20 промышленных предприятий. Среди них — производители угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.