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Прикамский метзавод кратно снизил прибыль

ООО МЗ «Плезимет» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, по итогам прошлого года компания получила 441 млн руб. выручки — это на 12% больше, чем за предыдущий год (394,9 млн руб.). При этом чистая прибыль компании сократилась на 86% с 28,4 млн до 3,9 млн руб. Оборотные активы компании составили 519,7 млн руб. 

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

ООО МЗ «Плезимет» было зарегистрировано в 2018 году, основной вид деятельности — производство чугуна, стали и ферросплавов. Учредителем общества выступает Вячеслав Плешков. Господин Плешков также является руководителем ООО «Уралникель» и ООО «Металлтрейд», занимающихся торговлей металлами и топливом. Гендиректором выступает Михаил Степанов.

Согласно странице предприятия «ВКонтакте», «Плезимет» является производителем-поставщиком слитков из жаропрочных сплавов, используемых для элементов турбин, двигателей и аппаратуры. Производство располагается в Мотовилихинском районе.