Philenews: ВВС Турции преследовали самолеты трех глав Минобороны ЕС над Кипром

На Северном Кипре истребители ВВС Турции и диспетчерские службы аэропорта создали помехи самолетам, на которых находились министры обороны Греции, Нидерландов и Франции. Об этом сообщило греко-кипрское издание Philenews со ссылкой на источники в греческом Минобороны.

Как сообщает издание, два истребителя F-16 поднялись в воздух из аэропорта Эрджан (Тимбу) и некоторое время следовали за самолетами министров. Турецкие ВВС сопровождали как борт главы Минобороны Греции, так и самолет, перевозивший его французского и нидерландского коллег. Кроме того, как сообщается, в связь самолетов вмешивалась диспетчерская вышка аэропорта Эрджан.

Министры обороны ЕС направлялись на неформальную встречу в столицу греческого Кипра Никосию. По информации издания, аналогичные действия власти Северного Кипра предпринимали и на предыдущих встречах министров ЕС в Никосии. Источники Philenews в Минобороны Греции назвали акцию ответом на соглашение о статусе сил (SOFA) между Францией и Республикой Кипр, которое позволит размещать французские ВС на территории острова. Подписание договора состоялось сегодня.

Глава профсоюза турко-кипрских авиадиспетчеров Курсад Худавердиоглу заявил изданию Cyprus Mail, что F-16 «подняли в воздух из-за чрезвычайной ситуации». По его словам, истребители «полетели на север острова, не нарушая границ».

Остров Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. Это произошло после вооруженного вторжения Турции под предлогом защиты турецкого населения. В 1983 году на 37% территории острова, оказавшейся под турецким контролем, была образована Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией. Южная часть острова, населенная греками, контролируется Республикой Кипр — членом ООН и Евросоюза.