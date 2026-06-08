АО «БЭСК» продолжает цифровизацию электросетевого комплекса Башкортостана

АО «БЭСК» анализирует перспективы применения в энергетике цифровых решений, успешно апробированных в других сферах экономики. Так одним из ключевых мероприятий прошедшей в Уфе стратегической сессии по информационным технологиям и организационному развитию АО «БЭСК» стала оценка успешных кейсов российских лидеров в области искусственного интеллекта с точки зрения их интеграции и адаптации к производственным и бизнес-процессам электросетевого комплекса. Своими достижениями с энергетиками поделились такие признанные лидеры отечественной цифровизации, как Яндекс, Сбер, МТС (MWS). Кроме того, участники сессии детально изучили уже готовые кейсы для сетевого бизнеса, созданные группой компаний АО «Монитор электрик».

Фото: Дарья Гагилева

АО «БЭСК» активно внедряет успешные кейсы и разрабатывает собственные цифровые решения с момента создания компании. На протяжении многих лет в компании успешно функционирует и развивается ERP-система, автоматизированы производственные и бизнес-процессы, некоторые IT-программы, разработанные башкирскими сетевиками, приобретаются другими электросетевыми предприятиями.

Фото: Дарья Гагилева

Говоря об итогах стратегической сессии, директор по организационному развитию и информационным технологиям АО «БЭСК» Юрий Горбачев отметил целенаправленный поиск и разработку цифровых решений специалистами предприятия: «Залогом успешной цифровизации компании является непрерывное, постоянное развитие ее IT-инфраструктуры, основанное на мониторинге и интеграции актуальных IT-решений, в том числе и из других отраслей промышленности и экономики».

Фото: Дарья Гагилева

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