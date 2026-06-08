Шесть новых образовательных кластеров откроют в Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2027 году планируется открыть шесть новых образовательных кластеров. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Заявки нижегородских властей на создание кластеров прошли конкурсный отбор в министерстве просвещения РФ.

По его словам, в образовательно-производственных центрах будут готовить специалистов для социальной сферы, ТЭК, судостроения, сельского хозяйства и радиоэлектронной отрасли. Также будут созданы центр педагогических компетенций и медицинский кластер. Здесь будут обучаться будущие специалисты по дошкольному образованию и учителя начальных классов. В том числе — эксперты по коррекционной педагогике.

В кластере клинической и профилактической медицины запланировано обучение специалистов общей практики, лаборантов, стоматологов и медсестер. Этот кластер объединит Нижегородский медицинский колледж, его филиалы, Арзамасский медицинский колледж и 24 организации здравоохранения в различных муниципалитетах.

Топливно-энергетический кластер будет готовить специалистов по обслуживанию и эксплуатации электрических и тепловых станций. В судостроительном кластере создадут условия для освоения студентами девяти востребованных специальностей. Новый кластер в отрасли сельского хозяйства будет специализироваться на переработке продукции.

Как сообщалось, образовательно-производственные кластеры в Нижегородской области создаются по нацпроекту «Молодежь и дети». По состоянию на конец мая в регионе создали 19 таких центров.

Андрей Репин