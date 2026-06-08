Российский лоукостер запустил прямые рейсы из Перми в Анталью

С 1 июля прямые перелеты из Перми в Анталью будет осуществлять авиакомпания «Победа». Регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Как сообщает пресс-служба компании, цена на билеты начинается от 11,6 тыс. руб. Согласно официальному сайту «Победы», 1 июля из краевой столицы на турецкий курорт можно улететь за 16,6 тыс. руб. На сайте аэропорта Большое Савино информации об этой летной программе пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Отметим, что сейчас прямые рейсы из Перми в Анталью осуществляют авиакомпании «Аэрофлот», «Южный ветер», Azur Air, Turkish Airlines, Ural Airlines.