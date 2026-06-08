Старейший в мире банк Monte dei Paschi хотят купить за €30 млрд

Ведущая банковская группа Италии Intesa Sanpaolo предложила старейшему в мире банку Banca Monte dei Paschi di Siena (основан в Сиене в 1472 году) слияние, оценив его в €30,6 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Это слияние может стать крупнейшей итальянской банковской сделкой за всю историю и создать второй по величине банк в еврозоне после испанского Santander, опережая французский BNP Paribas и итальянский UniCredit.

Новая группа будет иметь рыночную капитализацию в размере €126 млрд. Предложение предусматривает премию 12,5% по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу.

Генеральный директор Intesa Карло Мессина подчеркнул, что предложение «носит дружественный характер» по отношению к акционерам MPS. Он уверен, что сделка будет закрыта к декабрю.

Стоимость акций Monte dei Paschi di Siena на торгах в Милане выросла на 11,78%, а Intesa Sanpaolo — снизилась на 2,82%.

Екатерина Наумова