Татарстан вошел в тройку перспективных регионов ПФО по развитию агротуризма

Татарстан вошел в тройку наиболее перспективных регионов Приволжского федерального округа по развитию агротуризма. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

По оценке экспертов, в этом году в республике ожидается рост туристического потока на 30–35%. Интерес туристов смещается от проживания на природе к более иммерсивному опыту — участию в сельской жизни, гастрономических и фермерских практиках.

По данным аналитиков, доля агротуризма в доходах фермерских хозяйств достигает 5–15%, а в комплексных проектах с размещением — до 25%. Средний чек агротура оценивается примерно в 12 тыс. руб.

Анна Кайдалова