обновлено 14:21
В центре Перми потушили горевшую «Чайхану»
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе «Чайхана», расположенном на ул. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Огонь в заведении вспыхнул сегодня около трех часов дня. На место прибыли 23 специалиста МЧС и пять единиц специальной техники. Открытый огонь был ликвидирован спустя сорок минут.
Пострадавших нет. В настоящее время проводится разбор и проливка конструкций. Причины пожара устанавливаются.