В Башкирии семья с ребенком отравилась газом

6 июня в Октябрьском супруги и их 13летний ребенок отравились бытовым газом. Их госпитализировали в городскую больницу, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел дома, предположительно — из-за неисправности газовой колонки. Подростка направили в реанимационное отделение, родителей — в токсикологическое. Сейчас школьнику лучше, его перевели в общую палату.

Его родителей выписали и направили на амбулаторное лечение.

Майя Иванова