Песков: Минобороны следит за учениями НАТО у границ с Россией

Россия предпринимает все меры, чтобы обеспечить свою безопасность из-за приближения учений НАТО к российским границам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, этот процесс является предметом самого пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства. И Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне тех процессов»,— сказал господин Песков журналистам.

Сегодня страны НАТО начали учения Ramstein Flag 2026 с участием военно-воздушных сил стран, граничащих с Россией. В учениях задействовано более 200 летательных аппаратов. Они продлятся две недели. Основные этапы пройдут в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании.