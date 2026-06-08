В Самарской области экс-глава Волжского района стал министром региональной безопасности
Александр Шарков, ранее занимавший работавший руководителем Волжского района Самарской области, назначен на пост министра региональной безопасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Исполняющим обязанности главы Волжского района назначен Александр Кузнецов, до этого работавший министром внутренней политики Самарской области.
Александр Шарков является ветераном СВО и участником регионального кадрового проекта «Школа героев». Он был назначен на пост главы Волжского района в марте 2025 года. Ранее Александр Шарков был председателем постоянной комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики в городской думе Тольятти.