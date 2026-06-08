Археологи обнаружили следы древнего оборонительного сооружения в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области археологи обнаружили следы древнего оборонительного сооружения — земляной вал со рвом протяженностью около 12 км. Он может быть связан с битвой 1391 года между эмиром Тимуром и ханом Тохтамышем, сообщает региональный минобрнауки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во второй половине августа планируют начать раскопки, чтобы определить принадлежность фортификационных сооружений и изучить их конструкцию. Общая площадь исследования в Сергиевском районе составляет около 700 га.

Ранее в Красноярском районе обнаружили аналогичное сооружение длиной около 14 км. После этого возникла гипотеза о наличии других сооружений в этом регионе. В частности, внимание привлекло село Кандабулак, название которого может означать «кровавый ручей». Предполагается, что земляные валы использовались для защиты от ночных атак.

Руфия Кутляева