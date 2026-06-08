В Самарской области 21,5% предприятий испытывают нехватку кадров

В Самарской области 21,5% опрошенных предприятий указали на нехватку персонала в первом квартале этого года. Об этом сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России со ссылкой на доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ».

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По данным опросов Банка России, доля предприятий, отмечавших нехватку кадров, заметно сократилась за последние полтора года — в третьем квартале 2024 года о дефиците говорили 40% предприятий.

Такая тенденция наблюдается практически по всем видам деятельности.

«Большинство региональных предприятий из числа опрошенных не ожидали изменения численности персонала во втором квартале текущего года. При этом есть сезонная потребность в дополнительном персонале на предприятиях сельского хозяйства и строительной сферы»,— говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным Росстата, заработная плата продолжила рост — за первые два месяца 2026 года номинальные зарплаты жителей Самарской области увеличились на 11,1% по сравнению с январем-февралем прошлого года. Рост реальной зарплаты (с поправкой на инфляцию) за тот же период составил 3,1%.

«Некоторые отрасли продолжают активно расширяться, чтобы решить приоритетные задачи. Другие же сталкиваются с замедлением спроса. Оборотной стороной значительного роста спроса в прошлые годы стали дефицит рабочей силы, неспособность экономики быстро и в полной мере этот спрос удовлетворить, всплеск инфляции и высокие процентные ставки. Для выхода экономики из состояния перегрева требуется более сбалансированная динамика спроса и перераспределение ресурсов между отраслями, что сейчас и происходит»,— цитируют в самарском отделении слова замуправляющего Василия Гордеева.

Сабрина Самедова