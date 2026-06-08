У жителя Самарской области изъяли более 9 кг наркотиков

Следователи самарской транспортной полиции направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в ведомстве.

Обвиняемым по делу проходит 38-летний неработающий житель Похвистневского района. В феврале текущего года сотрудники уголовного розыска в электричке на участке между станциями Похвистнево и Подбельская заметили неадекватное поведение пассажира. При досмотре у него нашли 14 г марихуаны.

При обыске его дома и надворных построек с помощью служебной собаки нашли еще 9 кустов конопли и более 9 кг марихуаны. Он хранил наркотики для личного потребления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов