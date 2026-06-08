Нефтяники поддержат 147 социальных и культурных проектов в Прикамье, Удмуртии и Башкирии

В Перми состоялась церемония награждения победителей юбилейного – XXV Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан и Удмуртской Республике. В этом году гранты получили 147 общественных инициатив. Всего на конкурс поступило более 1 тыс. заявок.

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В течение года конкурсанты воплотят в жизнь свои проекты в номинациях «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» и в специальной номинации «Энергия на благо человека», учрежденной в честь 35-летия Компании. Авторы десяти лучших проектов, реализованных в прошлом году, стали обладателями статуэток «Селенитовых медведей».

Церемония награждения победителей прошла в Перми. Для участников конкурса была запланирована обширная деловая и экскурсионная программа на разных площадках Перми: это Пермская государственная художественная галерея, Центр лабораторно-исследовательских работ ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», театр «Дом Актера», Органный зал.

Состоялись конференции по обмену практиками победителей конкурса разных лет, ярмарка мастеров, мастер-классы от ремесленников и познавательные лекции от экспертов федерального уровня. Также состоялся дискуссионный клуб «Комплексное продюсирование «От идеи до реализации» с участием основателей конкурса.

В 2002 году Пермский край стал «родоначальником» Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» среди территорий, где ведут свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ». В Прикамье за всю историю проведения конкурса реализовано почти 4 тыс. проектов. Благодаря конкурсу создано 6,7 тыс. новых рабочих мест, «родились» и полюбились жителям 20 брендовых фестивалей региона. Среди них крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодный фестиваль «Медовый Спас» в с. Уинском, всероссийский фестиваль колокольного искусства «Звоны России» и другие.

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