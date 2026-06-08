В 2025 году рядом с германскими аэропортами обнаружили 226 БПЛА

В течение 2025 года рядом с германскими аэропортами зафиксировали 226 беспилотников — против 118 в 2024-м. Это следует из данных Германского центра аэрокосмических исследований (DLR). В 116 случаях это привело к нарушению работы 25 немецких аэропортов. По данным DLR, иногда самолетам приходилось менять маршрут, а аэропорты приостанавливали полеты или временно закрывали часть взлетно-посадочных полос.

Издержки аэропортов, связанные с инцидентами БПЛА, также растут. DLR оценивает их минимальный уровень за 2025 год в €60 млн, а с учетом косвенных потерь — в €160 млн. «Даже короткие сбои могут иметь значительные последствия в сложной и сильно взаимосвязанной системе воздушного транспорта»,— отметил директор DLR по авиасообщению Флориан Линке.

Яна Рождественская