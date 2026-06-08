Евгений Хамин строит третью очередь «Финского квартала» под Воронежем за 3 млрд

Воронежское ООО «Специализированный застройщик Квартал», входящее в структуру «Воронежской девелоперской компании» (ВДК) Евгения Хамина, приступило к возведению третьей очереди жилого комплекса «Финский квартал» в селе Ямное под Воронежем. Проектные декларации на два дома общей стоимостью около 3 млрд руб. были опубликованы на ЕИСЖС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Третья очередь строительства ЖК «Финский квартал» под Воронежем "ВДК" Хамина Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Шестой дом по улице Кленовая уже строится в рамках ЖК «Финский квартал» Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Следующая фотография 1 / 2 Третья очередь строительства ЖК «Финский квартал» под Воронежем "ВДК" Хамина Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Шестой дом по улице Кленовая уже строится в рамках ЖК «Финский квартал» Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Документы на дом №7 по улице Кленовой появились накануне — в конце прошлой недели. Это здание комфорт-класса переменной этажности (от 16 до 13 этажей) с тремя подъездами. Стены, как и в прошлых проектах, будут выполнены из монолитного кирпича. Запроектировано 237 квартир: 84 однокомнатных, 117 двухкомнатных и 36 трехкомнатных. Жилая площадь составит 14,4 тыс. кв. м, а площадь всего объекта — 20,7 тыс. кв. м. Планируемая стоимость строительства этой позиции — 1,9 млрд руб. Сдать дом намерены во втором квартале 2029 года.

Ранее застройщик разместил декларацию на соседний дом №6 по улице Кленовой, входящий в эту же очередь. Это 14-этажное здание комфорт-класса из четырех подъездов, которое включит 219 квартир: 92 однокомнатных, 111 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Общая площадь объекта составит 19 тыс. кв. м, из них жилые — 12,6 тыс . Планируемая стоимость строительства — 1,1 млрд руб. Судя по фотографиям с площадки, застройщик уже возвел каркас здания. Завершение работ намечено на четвертый квартал 2027 года. Распроданность квартир в доме, по данным специализированного ресурса, достигает 30%.

В жилом комплексе предусмотрены две детские игровые площадки, спортивная площадка, условия для маломобильных групп населения, велодорожки. Будут оборудованы 57 и 167 гостевых машиномест от каждого упомянутого дома, площадки для мусорных контейнеров. Застройщик владеет земельным участком площадью 2,04 га на праве собственности. Здесь уже построены, согласно порталу ЕИСЖС, пять многоквартирных домов.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Квартал» зарегистрировано в Воронеже и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2007 года. С мая 2022 года управление компанией осуществляет ООО «Воронежская девелоперская компания». Единственным собственником СЗ «Квартал» является Дмитрий Осипов. В 2025 году выручка фирмы составила 806,7 млн руб., что на 75% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль выросла более чем в три раза — до 10,4 млн руб. В портфолио — несколько ЖК: «Бунин», «Гран-При», «Городские сады» и жилой дом «Камертон». Всего компания сдала 20 домов общей жилой площадью 325,7 тыс. кв. м. В процессе строительства находится еще шесть домов со сдачей до 2029 года включительно. ООО «ВДК», через которое структура Евгения Хамина управляет проектом, действует с 2005 года. Компания специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. С апреля 2024 года генеральным директором и единственным владельцем 100% долей является Евгений Колесников. Выручка ООО «ВДК» в 2025 году составила 163,96 млн руб., увеличившись на 13,8% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль снизилась на 28,2% — до 32,89 млн руб. Фактическим бенефициаром бизнеса выступает крупный воронежский девелопер Евгений Хамин.

Анна Швечикова