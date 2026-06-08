Объем вложений в экономику Удмуртии упал на четверть в первом квартале

Объем инвестиций в экономику Удмуртии составил 30,5 млрд руб. в январе—марте. Это на 24,7% меньше, чем годом ранее, сообщили в Удмурстате.

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20,6 млрд руб. вложили в основной капитал средних и крупных организаций. Основной источник инвестиций — собственные средства компаний (82%). В структуре привлеченных средств наибольший объем приходится на кредиты банков — это 1,9 млрд руб. Еще 1 млрд руб. на развитие предприятий был направлен из регионального бюджета.

В объеме инвестиций среди субъектов ПФО Удмуртия занимает 8-е место, доля республики — 3,3%. Наибольшая часть приходится на Татарстан — 36,7%, на последнем месте Марий Эл — 0,6%.

Большая часть вложений в Удмуртии была привлечена в отрасль обрабатывающих производств и добычу полезных ископаемых — 34 и 20% соответственно.

Крупные и средние организации направили на приобретение машин и оборудования, включая хозинвентарь, 39% общего объема инвестиций. Практически треть пошло на возведение нежилых зданий, сооружений и улучшение земель.