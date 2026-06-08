«Газпром нефть» выиграла в аукционе на Западно-Мраковский участок в Оренбуржье

ООО «Газпромнефть-Оренбург» признано победителем аукциона по Западно-Мраковскому участку углеводородов в Оренбургской области. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».

Участок находится на территории Октябрьского и Сакмарского районов Оренбуржья. Он располагает ресурсами более 7 млн т нефти категории D1 и более 28 млн т нефти категории D1 (D3dm). Запасы газа превышают 1 млн куб м. Согласно протоколу, участники аукциона сделали 157 шагов, цена лицензии выросла с 22,45 млн руб. до 1,65 млрд руб.

За победу в аукционе боролись ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (РИТЭК, входит в группу «ЛУКОЙЛ») и ООО «Ялыкское» (входит в периметр «УДС Групп»).

Евгений Чернов