Здание заброшенного приюта в саратовской Самойловке продают за 3,2 млн

Здание бывшего детского приюта выставили на аукцион в Саратовской области за 3,2 млн руб. Неиспользуемый объект находится в поселке Самойловка на ул. Новой, 1г. Объявление опубликовано в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Речь идет об одноэтажном строении 1985 года постройки площадью 508 кв. м. Земельный участок под ним занимает более 4,9 тыс. кв. м. Торги организовала администрация Самойловского района. Заявки принимаются до 3 июля, аукцион назначен на 10 июля.

Ранее в здании работал приют «Забота». Сейчас объект нуждается в ремонте и не эксплуатируется. Согласно данным Росреестра, на участке разрешено вести предпринимательскую деятельность, сама постройка все еще зарегистрирована как приют. В 2024 году его уже пытались продать, тогда цена опускалась до 2,6 млн руб.

Нина Шевченко