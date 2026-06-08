В Самаре начался ремонт Московского шоссе

В понедельник, 8 июня, в Самаре стартует ремонт Московского шоссе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы затронут 7,8 км магистрали — от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы начнутся вечером. Первым этапом станет фрезерование на пересечении с проспектом Кирова. Ремонт будет вестись ночью, с 21:00 до 7:00 (MSK+1), в направлении улицы Мичурина. Движение ограничат только по ремонтируемым полосам, схему согласовали с ГИБДД. По этому же графику будут выполнены и остальные виды работ.

Подрядчик обновит люки и решетки ливневой канализации, заменит плиты систем водоотведения, уложит верхний слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-16) и нанесет разметку термопластиком.

Московское шоссе — одна из главных транспортных артерий Самары и региона. Его общая протяженность достигает 17,2 км, а максимальная ширина — 31 м. В 2025 году по нацпроекту уже отремонтировали участок от проспекта Кирова до выезда из города. После завершения текущего этапа магистраль будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.

Параллельно продолжается строительство дублера Московского шоссе — от ТЦ Metro до Северного переулка. Новая дорога должна перераспределить транспортные потоки и разгрузить основную магистраль в часы пик.

Георгий Портнов