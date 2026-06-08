На проект обновления Национального музея Удмуртии направят 30 млн рублей

30 млн рублей направят на разработку концепции и проектно-сметной документации (ПСД) по обновлению Национального музея Удмуртии. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда Фото: Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда

На первом этапе подрядчик должен подготовить визуальную концепцию экспозиции и внутреннего двора, следует из техзадания. На втором и третьем этапах — составить художественный проект, подготовить ПСД и получить положительное заключение историко-культурной экспертизы.

«Цель обновленной экспозиции — на основании фондовой коллекции Музея рассказать об истории, культуре и природе края, дополнив рассказ современными средствами музейного показа — мультимедийными инсталляциями, музейной застройкой»,— говорится в документе.

Всего в Музее насчитывается 10 тематических разделов, в их числе природа, археология и этнография Удмуртии, «Век железа и воды» об истории промышленности, «XX век», «Великая Отечественная война», «СВО», «Ижевские мотоциклы» и др. Внутри двора предполагается разместить зоны-трансформеры для проведения мероприятий, коворкинг, зона отдыха.

Завершить работы подрядчик должен к началу апреля 2027 года, следует из проекта контракта. Концепция оплачивается за счет средств Музея. Заявки принимаются до 24 июня. Подрядчика определят 29 числа.