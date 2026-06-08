В Казани завершили второй этап реконструкции здания Центрального универсального магазина. Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии выполненных работ требованиям проектной документации, сообщила пресс-служба инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани завершили второй этап реконструкции ЦУМа

Фото: Пресс-служба инспекции государственного строительного надзора Татарстана В Казани завершили второй этап реконструкции ЦУМа

Фото: Пресс-служба инспекции государственного строительного надзора Татарстана

В рамках второго этапа возвели пятиэтажный 4-й блок общей площадью 21,3 тыс. кв. м. После завершения реконструкции объект будет функционировать как торгово-деловой центр.

На первом этаже предусмотрены мастерские, коворкинг, студия звукозаписи, выставочно-ярмарочная зона, залы для мастер-классов и технические помещения. На втором и третьем этажах разместятся выставочные и демонстрационные пространства, детская зона, зоны питания, многофункциональный зал на 480 мест, а также офисные и переговорные помещения. Четвертый и пятый этажи займут офисные и служебные помещения.

Анна Кайдалова