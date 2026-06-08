В Оренбуржье возбудили дело о гибели работника во время накачивания колеса
В Переволоцком районе Оренбургской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели работника индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбуржью.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По предварительным данным следствия, вечером 5 июня вблизи скважины №4329 Донецко-Сыртовского месторождения во время работ «по накачиванию автомобильного колеса, установленного на задней оси грузового бортового полуприцепа, произошел его взрыв». В результате работник получил множественные травмы головы и туловища, верхних и нижних конечностей. Он умер в медицинском учреждении, куда его доставили после случившегося.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.