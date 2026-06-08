В Самаре руководство дорожно-строительной фирмы задолжало сотрудникам 26 млн рублей

Прокуратура Промышленного района Самары выявила нарушение трудового законодательства в дорожно-строительной организации. Установлено, что перед 350 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по зарплате на общую сумму около 26 млн руб. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Деньги не были выплачены работникам компании в текущем году. Руководителю организации внесено представление.

Также было возбуждено административное дело о невыплате зарплаты лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное нарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). После вмешательства прокуратуры долги перед работниками были полностью погашены. Глава организации оштрафован на 200 тыс. руб.

Георгий Портнов