В Самаре руководство дорожно-строительной фирмы задолжало сотрудникам 26 млн рублей
Прокуратура Промышленного района Самары выявила нарушение трудового законодательства в дорожно-строительной организации. Установлено, что перед 350 сотрудниками предприятия образовалась задолженность по зарплате на общую сумму около 26 млн руб. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Деньги не были выплачены работникам компании в текущем году. Руководителю организации внесено представление.
Также было возбуждено административное дело о невыплате зарплаты лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное нарушение (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). После вмешательства прокуратуры долги перед работниками были полностью погашены. Глава организации оштрафован на 200 тыс. руб.