SIPRI: количество ядерных боеголовок в мире сократилось в 2026 году

Общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться — с 12 241 в начале 2025 года до 12 187 в начале 2026-го. Это следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Однако аналитики отмечают, что число боеголовок, размещенных на ракетах и самолетах, выросло с 3912 до 4012.

SIPRI также сообщает, что от 2,1 тыс. до 2,2 тыс. боеголовок (в основном — американские и российские) находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Аналитики SIPRI отмечают, что в течение 2025 года ядерные страны продолжали укреплять и модернизировать свои ядерные арсеналы.

«Влиятельные голоса, включая некоторых мировых лидеров, выступают за ядерное оружие как гарантию против нападения враждебного государства. Однако зависимость национальной обороны или стратегий безопасности… от ядерного оружия может существенно повысить ядерные риски»,— заявил глава SIPRI Карим Хаггаг. Он также отметил «нарастающие геополитические потрясения и ухудшение ситуации с безопасностью». «Сегодня особенно заметное влияние на динамику глобальной безопасности оказывают два фактора: возобновление войн между технологически развитыми государствами и ухудшение отношений США с их союзниками»,— заявил господин Хаггаг.

Яна Рождественская