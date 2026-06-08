ЕС на примере Ирана впервые ввел санкции из-за ограничения свободы судоходства

Евросоюз ввел санкции против иранских физлиц и организаций, связанных с решениями о перекрытии Ормузского пролива. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас на брифинге по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре.

«Евросоюз впервые применил режим санкций против свободы судоходства и будет применять его и впредь», — заявила госпожа Каллас. Главы оборонных ведомств стран ЕС заявили, что действия Ирана по закрытию Ормузского пролива неприемлемы, подчеркнула она.

Дипломат также призвала все стороны конфликта вернуться за стол переговоров. «Возобновление полномасштабной войны в регионе будет иметь колоссальные последствия», — заявила Кая Каллас.

Совет ЕС утвердил разработку нового санкционного режима против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива 22 мая. В постановлении указывалось, что «действия Ирана … противоречат международному законодательству». Рестрикции будут традиционно включать запрет на въезд в ЕС и заморозку активов.